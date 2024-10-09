Мощнейший ураган «Милтон» изгнал из Флориды уже пять миллионов человек

Мощнейший ураган «Милтон» привёл к эвакуации более пяти миллионов человек в штате Флорида, США. Это эвакуация стала одной из крупнейших в истории американского региона, пишет New York Times.

«Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата» , — сказано в публикации.

В материале также отмечается, что власти штата порекомендовали населению перебраться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Многие районы там стали совсем безлюдны после массового оттока жителей, которые серьёзно отнеслись к распоряжениям об эвакуации. Во Флориде, к слову, проживает около 21 миллиона человек.