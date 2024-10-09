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9 октября, 05:20

Мощнейший ураган «Милтон» изгнал из Флориды уже пять миллионов человек

NYT: Во Флориде из-за урагана «Милтон» эвакуировали пять миллионов человек

Мощнейший ураган «Милтон» привёл к эвакуации более пяти миллионов человек в штате Флорида, США. Это эвакуация стала одной из крупнейших в истории американского региона, пишет New York Times.

«Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата», — сказано в публикации.

В материале также отмечается, что власти штата порекомендовали населению перебраться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Многие районы там стали совсем безлюдны после массового оттока жителей, которые серьёзно отнеслись к распоряжениям об эвакуации. Во Флориде, к слову, проживает около 21 миллиона человек.

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Напомним, что о приближающемся к берегам США урагане «Милтон» стало известно 6 октября. Он пришёл в Штаты со стороны Мексиканского залива. Стихийному бедствию был присвоен четвёртый уровень по шкале Саффира-Симпсона из пяти возможных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Images By Kenny

Владимир Озеров
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