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10 октября, 02:00

«Владимир»: Нейро-Жириновский назвал Life.ru ураган, который действительно разрушит США

Нейро-Жириновский: Думаю, американцы справятся с последствиями урагана «Милтон»

Нейро-Жириновский раскрыл, какой ураган сможет разрушить США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Feshchenko

Нейро-Жириновский раскрыл, какой ураган сможет разрушить США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Feshchenko

Америка сможет справиться с достигшим западного побережья Флориды ураганом «Милтон», а действительно разрушить страну сможет буря с другим названием. Такой ответ дало виртуальное воплощение основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

По мнению нейронной копии покойного либерал-демократа, если шторм и впрямь способен оказать на Соединённые Штаты разрушительное воздействие, его стоит переименовать во «Владимир».

«Милтон», говорите? Ну, я думаю, что американцы в этот раз справятся! Хотя, может быть, им и не помешало бы немного окунуться в холодную воду, чтобы остыть от своих высокомерных амбиций. Но «Милтон» — разве это вообще подходящее имя для урагана? Нет, это просто какая-то собачья кличка! Ураган, который действительно способен разрушить Америку, должен называться совсем иначе, например, «Владимир», — заявил нейро-Жириновский.

Нейро-Жириновский о «Милтоне». Видео © Life.ru

Ураган «Милтон» со скоростью 193 км/ч обрушился на побережье Флориды
Ураган «Милтон» со скоростью 193 км/ч обрушился на побережье Флориды

По мнению экспертов, «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории США. Достигающий скорости 215 километров в час ветер способен до неузнаваемости изменить ландшафт штата. Дабы не стать жертвами стихии, миллионы американцев эвакуируются из Флориды.

Илья Пушкарев
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