«Милтон», говорите? Ну, я думаю, что американцы в этот раз справятся! Хотя, может быть, им и не помешало бы немного окунуться в холодную воду, чтобы остыть от своих высокомерных амбиций. Но «Милтон» — разве это вообще подходящее имя для урагана? Нет, это просто какая-то собачья кличка! Ураган, который действительно способен разрушить Америку, должен называться совсем иначе, например, «Владимир», — заявил нейро-Жириновский.