Ураган «Милтон» со скоростью 193 км/ч обрушился на побережье Флориды

На побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Стихия достигла западного побережья штата в районе Сиеста-Ки, при этом скорость ветра достигает 193 км/ч.

По словам главы регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, ураган вызвал торнадо, который уже разрушил около 125 домов. Большинство пострадавших построек — это мобильные дома и жилые комплексы, в которых проживали пожилые люди.