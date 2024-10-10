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10 октября, 01:24

Ураган «Милтон» со скоростью 193 км/ч обрушился на побережье Флориды

На побережье Флориды обрушился ураган «Милтон». Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Стихия достигла западного побережья штата в районе Сиеста-Ки, при этом скорость ветра достигает 193 км/ч.

По словам главы регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, ураган вызвал торнадо, который уже разрушил около 125 домов. Большинство пострадавших построек — это мобильные дома и жилые комплексы, в которых проживали пожилые люди.

Ураган «Милтон» дошёл до побережья Флориды. Видео © X / Reed Timmer, PhD

Дальше будет хуже: Пока в США бушует ураган «Милтон», климатологи ждут новых бедствий
Дальше будет хуже: Пока в США бушует ураган «Милтон», климатологи ждут новых бедствий

«Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории Соединённых Штатов. Более 5,5 миллиона жителей Флориды эвакуировали в безопасные районы.

Обложка ©

Кадр видео X / Reed Timmer, PhD

Артём Гапоненко
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