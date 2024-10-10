Дальше будет хуже: Пока в США бушует ураган «Милтон», климатологи ждут новых бедствий Исследователи глобальных климатических изменений считают, что тенденция к усилению природных катаклизмов выглядит неизбежной. 9 октября, 21:07 Климатологи прогнозируют всё более разрушительные бедствия в ближайшем будущем. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Harrison, © Freepik

Тропические ураганы в США в ближайшие десятилетия будут становиться всё мощнее и чаще, уверен климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его мнению, накрывший Флориду ураган «Милтон» вкупе с другими экстремальными погодными явлениями последнего времени указывает на явную тенденцию «движения по восходящей».

— Это не значит, что так будет повторяться каждый год, но как раз этот год показывает, что на протяжении следующих 10–15 лет интенсивность и частота тропических ураганов будет возрастать, тенденция совершенно определённая, — заявил он Life.ru.

После урагана Милтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Напомним, в начале октября 2024 года над Мексиканским заливом образовался очередной тропический шторм, получивший название «Милтон». Он направился в сторону Флориды и мексиканского полуострова Юкатан. Во Флориде объявили масштабную эвакуацию. Позже «Милтон» усилился до наивысшей — пятой — категории мощности. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в радиусе действия урагана превышает 250 километров в час. Примечательно, что к ураганам пятой категории относятся те, которые вызывают порывы ветра от 70 километров в час. Высказываются предложения ввести новую — шестую категорию. По прогнозам, «Милтон» может оказаться одним из самых разрушительных в истории.

Как объяснил климатолог, тропические широты Атлантики — это «прародина» таких ураганов, поскольку именно там самые тёплые поверхностные воды, а испарение воды и служит подпиткой для штормового вихря. Между тем глобальное потепление нагревает поверхность океана, что и вызывает более частые и сильные штормы.

По мнению учёного, текущие темпы реализации Парижского соглашения по климату приводят к удручающему выводу: шансы ослабить последствия воздействия человечества на климат очень невелики. Напомним, принятое в 2015 году Парижское соглашение ставит цель сдержать увеличение средних глобальных температур за счёт снижения выбросов парниковых газов. Его подписало большинство стран мира. Тем не менее необходимого сокращения вредных выбросов не наблюдается, подчеркнул климатолог, так что можно ожидать разнообразных стихийных бедствий по всей планете.

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— Помимо тропических ураганов существуют смерчи в средней полосе, ураганные ветры, вызванные не тропическими циклонами, залповые ливни, которые посещают среднюю полосу европейской части нашей страны. И в ближайшие 30–50 лет этих экстремальных погодных явлений будет только больше, — считает Александр Шувалов.

В свою очередь заместитель директора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин выразил мнение, что человечеству необходимо приспосабливаться к более суровым условиям окружающей среды на Земле.

— Грубо говоря, если ожидается усиление ветров, то надо пересматривать строительные нормы, укреплять конструкции зданий, чтобы они эти ветры удерживали, дорабатывать новые плотины и водостоки, чтобы они справлялись с ливнями, укреплять защитные сооружения на морских побережьях и так далее, — подчеркнул кандидат физико-математических наук.

Авторы Адель Романенкова