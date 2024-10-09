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9 октября, 20:31

Штат беззащитен: В США допустили безвозвратное изменение облика Флориды после «Милтона»

USGS: Ураган «Милтон» может значительно изменить береговую линию Флориды

Вид на ураган «Милтон» с орбиты. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Вид на ураган «Милтон» с орбиты. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Накрывающий американский штат Флорида ураган «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию региона аз счёт эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий. Об этом сообщила Геологическая служба Штатов (USGS).

«По прогнозам экспертов USGS, волны и штормовой нагон от «Милтона» потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде», — сказано в публикации.

Только начало: На Флориду обрушились торнадо на фоне грядущего урагана
Только начало: На Флориду обрушились торнадо на фоне грядущего урагана

В службе уточнили, что заплеск волны случается, когда уровень воды превосходит высоту песчаных дюн. В этом случае вода перехлёстывается поверх дюн, сдвигает песок дальше в сторону берега, значительно меняя профиль берега.

Океанограф Кара Доран, которая прогнозирует изменения береговой линии считает, что недавно пронёсшийся над США ураган «Хелен», также вызывавший затопления и полную эрозию дюн, уже значительно повлиял на западное побережье Флориды. Из-за этого на берегу не осталось дюн, которые выполняли естественную защитную функцию, и теперь он особенно уязвим перед буйством стихии.

«Роскосмос» опубликовал эффектный снимок урагана «Милтон» со спутника
«Роскосмос» опубликовал эффектный снимок урагана «Милтон» со спутника

Напомним, от Мексиканского залива к США пришёл ураган «Милтон», который получил четвёртую из пяти категорий разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Эвакуировано более пяти миллионов человек. Эксперты прогнозируют, что шторм станет мощнейшим за всю историю американских наблюдений.

Юрий Лысенко
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