Штат беззащитен: В США допустили безвозвратное изменение облика Флориды после «Милтона»

Накрывающий американский штат Флорида ураган «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию региона аз счёт эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий. Об этом сообщила Геологическая служба Штатов (USGS).

«По прогнозам экспертов USGS, волны и штормовой нагон от «Милтона» потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде», — сказано в публикации.

В службе уточнили, что заплеск волны случается, когда уровень воды превосходит высоту песчаных дюн. В этом случае вода перехлёстывается поверх дюн, сдвигает песок дальше в сторону берега, значительно меняя профиль берега.