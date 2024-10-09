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9 октября, 16:09

«Роскосмос» опубликовал эффектный снимок урагана «Милтон» со спутника

Ураган «Милтон со спутника». Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Ураган «Милтон со спутника». Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Появился снимок урагана «Милтон», который вот-вот должен подойти к побережью американского штата Флорида. Фото опубликовала корпорация «Роскосмос», отметив, что съёмку осуществил спутник «Электро-Л». Помимо фото, пресс-служба организации выложила и эффектное видео.

«А вот и тот самый ураган «Милтон», из-за которого продлилась космическая командировка Александра Гребенкина, снятый космонавтом с борта станции», — говорится в подписи под завораживающими кадрами.

Ураган «Милтон со спутника». Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

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«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов

Напомним, 6 октября появились новости о том, что к побережью Штатов со стороны Мексиканского залива надвигается мегашторм «Милтон». Ему присвоили четвёртый из пяти уровней разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов жителей. По словам экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений.

Александра Мышляева
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