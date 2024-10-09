«Роскосмос» опубликовал эффектный снимок урагана «Милтон» со спутника

Появился снимок урагана «Милтон», который вот-вот должен подойти к побережью американского штата Флорида. Фото опубликовала корпорация «Роскосмос», отметив, что съёмку осуществил спутник «Электро-Л». Помимо фото, пресс-служба организации выложила и эффектное видео.

«А вот и тот самый ураган «Милтон», из-за которого продлилась космическая командировка Александра Гребенкина, снятый космонавтом с борта станции», — говорится в подписи под завораживающими кадрами.