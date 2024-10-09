Только начало: На Флориду обрушились торнадо на фоне грядущего урагана

Ураган «Милтон», который вот-вот должен обрушиться на Америку, уже даёт о себе знать. На прибрежных территориях штата Флориды прошли торнадо, сообщают местные СМИ. Жуткие видео с апокалиптичными пейзажами распространяются по Сети.

Торнадо на прибрежных территориях во Флориде. Видео © X / krassenstein

«Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсетях.