Только начало: На Флориду обрушились торнадо на фоне грядущего урагана
Во Флориде на фоне приближающегося урагана «Милтон» прошли торнадо
Ураган «Милтон», который вот-вот должен обрушиться на Америку, уже даёт о себе знать. На прибрежных территориях штата Флориды прошли торнадо, сообщают местные СМИ. Жуткие видео с апокалиптичными пейзажами распространяются по Сети.
Торнадо на прибрежных территориях во Флориде. Видео © X / krassenstein
«Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсетях.
Согласно последним данным, внешние полосы шторма уже достигли региона и к трём часам (по местному времени) ожидается усиление тропических штормовых ветров и проливных дождей. Власти Флориды призвали жителей эвакуироваться, пока ещё есть возможность.
Напомним, 6 октября появились новости о том, что к побережью Штатов со стороны Мексиканского залива надвигается мегашторм «Милтон». Ему присвоили четвёртый из пяти уровней разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов жителей. По словам экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Кстати, «Роскосмос» публиковал фееричный снимок прямо со спутника.
X / krassenstein