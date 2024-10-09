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9 октября, 19:30

Только начало: На Флориду обрушились торнадо на фоне грядущего урагана

Во Флориде на фоне приближающегося урагана «Милтон» прошли торнадо

Ураган «Милтон», который вот-вот должен обрушиться на Америку, уже даёт о себе знать. На прибрежных территориях штата Флориды прошли торнадо, сообщают местные СМИ. Жуткие видео с апокалиптичными пейзажами распространяются по Сети.

Торнадо на прибрежных территориях во Флориде. Видео © X / krassenstein

«Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсетях.

Согласно последним данным, внешние полосы шторма уже достигли региона и к трём часам (по местному времени) ожидается усиление тропических штормовых ветров и проливных дождей. Власти Флориды призвали жителей эвакуироваться, пока ещё есть возможность.

«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов
«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов

Напомним, 6 октября появились новости о том, что к побережью Штатов со стороны Мексиканского залива надвигается мегашторм «Милтон». Ему присвоили четвёртый из пяти уровней разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов жителей. По словам экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Кстати, «Роскосмос» публиковал фееричный снимок прямо со спутника.

Обложка ©

X / krassenstein

Александра Мышляева
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