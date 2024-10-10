Ураган «Милтон» начал ослабевать у побережья Флориды

Американские синоптики зафиксировали снижение максимальной скорости ветра мощного шторма «Милтон», который вот-вот накроет западное побережье Флориды. Обновлённые данные опубликовал Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

«Максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час (215 километров в час. — Прим. Life.ru) с более сильными порывами», — сказано на сайте NHC.