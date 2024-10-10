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9 октября, 22:30

Ураган «Милтон» начал ослабевать у побережья Флориды

Американские синоптики зафиксировали снижение максимальной скорости ветра мощного шторма «Милтон», который вот-вот накроет западное побережье Флориды. Обновлённые данные опубликовал Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

«Максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час (215 километров в час. — Прим. Life.ru) с более сильными порывами», — сказано на сайте NHC.

По данным метеорологов центра, сила стихии продолжает ослабевать. Впрочем, несмотря на это, «Милтон» всё ещё остаётся ураганом предмаксимальной четвёртой категории.

Дальше будет хуже: Пока в США бушует ураган «Милтон», климатологи ждут новых бедствий
Дальше будет хуже: Пока в США бушует ураган «Милтон», климатологи ждут новых бедствий

Ранее сообщалось, что «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории Соединённых Штатов. Дабы не стать жертвами стихии, более 5,5 миллиона жителей Флориды эвакуировались в безопасные районы. Не исключено, что шторм до неузнаваемости изменит западное побережье штата.

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Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Илья Пушкарев
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