Ураган «Милтон» начал ослабевать у побережья Флориды
Американские синоптики зафиксировали снижение максимальной скорости ветра мощного шторма «Милтон», который вот-вот накроет западное побережье Флориды. Обновлённые данные опубликовал Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
«Максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час (215 километров в час. — Прим. Life.ru) с более сильными порывами», — сказано на сайте NHC.
По данным метеорологов центра, сила стихии продолжает ослабевать. Впрочем, несмотря на это, «Милтон» всё ещё остаётся ураганом предмаксимальной четвёртой категории.
Ранее сообщалось, что «Милтон» может стать самым разрушительным ураганом в истории Соединённых Штатов. Дабы не стать жертвами стихии, более 5,5 миллиона жителей Флориды эвакуировались в безопасные районы. Не исключено, что шторм до неузнаваемости изменит западное побережье штата.
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