Число погибших из-за урагана «Милтон» во Флориде выросло до 11
Жертвами урагана «Милтон», который разбушевался в американском штате Флорида, стали как минимум 11 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
Последствия урагана «Милтон» во Флориде. Видео © X / ninewontmiss
До этого было известно о четырёх погибших в округе Сент-Люси в результате разгула стихии. По информации телеканала, также три человека погибли в округе Волуси, а двое — в городе Сент-Питерсберг, где за сутки выпало 45 сантиметров осадков.
В некоторых районах американского штата фиксировали порывы ветра до 200 километров в час. Ранее сообщалось, что затопило местный Диснейленд. Также известно, что «Милтон» осушил залив Тампа.
Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.
ТАСС / AP