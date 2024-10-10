Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 17:30

Число погибших из-за урагана «Милтон» во Флориде выросло до 11

Жертвами урагана «Милтон», который разбушевался в американском штате Флорида, стали как минимум 11 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.

Последствия урагана «Милтон» во Флориде. Видео © X / ninewontmiss

До этого было известно о четырёх погибших в округе Сент-Люси в результате разгула стихии. По информации телеканала, также три человека погибли в округе Волуси, а двое — в городе Сент-Питерсберг, где за сутки выпало 45 сантиметров осадков.

В некоторых районах американского штата фиксировали порывы ветра до 200 километров в час. Ранее сообщалось, что затопило местный Диснейленд. Также известно, что «Милтон» осушил залив Тампа.


Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России
Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России

Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.

Обложка ©

ТАСС / AP

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров