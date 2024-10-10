Число погибших из-за урагана «Милтон» во Флориде выросло до 11

Жертвами урагана «Милтон», который разбушевался в американском штате Флорида, стали как минимум 11 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.

До этого было известно о четырёх погибших в округе Сент-Люси в результате разгула стихии. По информации телеканала, также три человека погибли в округе Волуси, а двое — в городе Сент-Питерсберг, где за сутки выпало 45 сантиметров осадков.