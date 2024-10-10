Бушующий во Флориде ураган «Милтон» осушил залив Тампа

Мощнейший ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, осушил залив Тампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Залив Тампа во Флориде после встречи с «Милтоном». Видео © X / rehan_natalwala

По данным издания, ураган временно высосал всю воду из залива, в результате чего обнажилось дно, а уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор значительно снизился. Специалисты по ЧС призывают местное население не выходить на «оголившееся» дно залива, так как вода вскоре может вернуться.