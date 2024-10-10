Бушующий во Флориде ураган «Милтон» осушил залив Тампа
New York Timed: Ураган «Милтон» осушил залив Трампа во Флориде
Залив Тампа во Флориде после встречи с «Милтоном». Обложка © X / RickJRocker
Мощнейший ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, осушил залив Тампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Залив Тампа во Флориде после встречи с «Милтоном». Видео © X / rehan_natalwala
По данным издания, ураган временно высосал всю воду из залива, в результате чего обнажилось дно, а уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор значительно снизился. Специалисты по ЧС призывают местное население не выходить на «оголившееся» дно залива, так как вода вскоре может вернуться.
Во Флориде около трёх миллионов жителей сидят без электроэнергии, разрушены примерно 125 домов и погибли не менее двух жителей. В некоторых местах фиксировали порывы ветра до 200 километров в час.
Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.