Почти 2,7 миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана «Милтон»
Ураган во Флориде. Обложка © X / simdixvideolari
Почти 2,7 миллиона жителей американского штата Флорида остались без света из-за обрушившегося на регион урагана «Милтон». Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.
Ураган «Милтон» бушует во Флориде в США. Видео © X / simdixvideolari
По данным ресурса, проблемы с электричеством застигли более чем 2,68 миллиона потребителей. В Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC) уточнили, что максимальная утром, 10 октября, «Милтон» ослаб до второй категории по шкале Саффира-Симпсона.
Напомним, что 6 октября появились новости о том, что к побережью США со стороны Мексиканского залива надвигается мегашторм «Милтон». Ему присвоили четвёртый из пяти уровней разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов жителей. По словам экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Позднее стало известно, что «Милтон» уже разрушил 125 домов, погибли два человека.