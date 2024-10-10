Почти 2,7 миллиона жителей Флориды остались без света из-за урагана «Милтон»

Почти 2,7 миллиона жителей американского штата Флорида остались без света из-за обрушившегося на регион урагана «Милтон». Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала PowerOutage.

По данным ресурса, проблемы с электричеством застигли более чем 2,68 миллиона потребителей. В Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC) уточнили, что максимальная утром, 10 октября, «Милтон» ослаб до второй категории по шкале Саффира-Симпсона.