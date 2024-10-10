«Не наша забота»: В Кремле прокомментировали обрушившийся на Штаты ураган «Милтон»

Кремль не интересуется вопросами влияния обрушившегося урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО, где планировалось обсудить очередную поддержку Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ураган «Милтон» бушует во Флориде в США. Видео © X / simdixvideolari

«Непогода на другом континенте — это не наша забота», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.