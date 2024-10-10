«Не наша забота»: В Кремле прокомментировали обрушившийся на Штаты ураган «Милтон»
Песков: Кремль не интересует влияние урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО
Кремль не интересуется вопросами влияния обрушившегося урагана «Милтон» в США на мероприятия НАТО, где планировалось обсудить очередную поддержку Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ураган «Милтон» бушует во Флориде в США. Видео © X / simdixvideolari
«Непогода на другом континенте — это не наша забота», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Также Песков заявил, что в задачи Кремля не входит оценка отмены совещания лидеров стран НАТО в формате «Рамштайн» в Германии. Последняя такая встреча по вопросам поддержки Украины проходила 6 сентября. Там политики обсудили поставки Киеву средств ПВО.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов жителей из-за урагана «Милтон». По словам экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. «Милтон» уже разрушил 125 домов, погибли два человека, без света остались почти 2,7 млн потребителей.
Напомним, Белый дом ранее объявил, что президент США Джо Байден пропустит встречу в формате «Рамштайн» из-за шторма. Вместо главы государства Вашингтон отказался присылать даже госсекретаря Энтони Блинкена. Изначально заседание в формате «Рамштайн» планировалось провести 12 октября, но за несколько дней до старта «особенного» для Киева события его перенесли. СМИ утверждают, что встречу проведут 17 октября в Брюсселе.
ТАСС / AP / Julio Cortez