Бушующий ураган «Милтон» затопил «Диснейленд» во Флориде

Во Флориде местный парк развлечений «Диснейленд» затопило из-за мощнейшего урагана «Милтон». Судя по видео, фанаты персонажей вселенной Уолта Диснея гуляют по объектам по щиколотку в воде.

В регионе около трёх миллионов жителей сидят без электроэнергии, разрушены примерно 125 домов и погибли два жителя. В некоторых местах фиксировали порывы ветра до 200 километров в час.