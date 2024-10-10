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10 октября, 13:29

Бушующий ураган «Милтон» затопил «Диснейленд» во Флориде

Диснейленд во Флориде затоплен. Обложка © X / autumnsdad1

Диснейленд во Флориде затоплен. Обложка © X / autumnsdad1

Во Флориде местный парк развлечений «Диснейленд» затопило из-за мощнейшего урагана «Милтон». Судя по видео, фанаты персонажей вселенной Уолта Диснея гуляют по объектам по щиколотку в воде.

Подтопление в Диснейленде. Видео © Х / Birrilly

В регионе около трёх миллионов жителей сидят без электроэнергии, разрушены примерно 125 домов и погибли два жителя. В некоторых местах фиксировали порывы ветра до 200 километров в час.

«Не наша забота»: В Кремле прокомментировали обрушившийся на Штаты ураган «Милтон»
«Не наша забота»: В Кремле прокомментировали обрушившийся на Штаты ураган «Милтон»

Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.

Николай Рюмин
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