Бушующий ураган «Милтон» затопил «Диснейленд» во Флориде
Диснейленд во Флориде затоплен. Обложка © X / autumnsdad1
Во Флориде местный парк развлечений «Диснейленд» затопило из-за мощнейшего урагана «Милтон». Судя по видео, фанаты персонажей вселенной Уолта Диснея гуляют по объектам по щиколотку в воде.
Подтопление в Диснейленде. Видео © Х / Birrilly
В регионе около трёх миллионов жителей сидят без электроэнергии, разрушены примерно 125 домов и погибли два жителя. В некоторых местах фиксировали порывы ветра до 200 километров в час.
Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.