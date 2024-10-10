Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России
Эксперт Позднякова: Отголоски урагана «Милтон» могут дойти до Мурманской области
Обстановка в США, где бушевал ураган «Милтон». Обложка © ТАСС / EPA
Отголоски урагана «Милтона», который обрушился на американские штаты, могут дойти до России. Об этом предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ураган «Милтон» бушует во Флориде в США. Видео © X / simdixvideolari
По её словам, ураган вышел в Атлантический океан, после чего стал постепенно замедляться. Тем не менее его отголоски могут дойти до Мурманской области. Позднякова добавила, что циклон может являться так называемым «атлантическим трансформером». Если «Милтон» всё-таки дойдёт до России, то не принесёт серьёзных разрушений — только усиленный ветер и дожди.
«Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России — в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — уточнила синоптик в беседе с kp.ru, добавив, что это не будет «ураганной мощью».
Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. В регионе около трёх миллионов жителей сидят без света, разрушены примерно 125 домов и погибли два жителя. В некоторых местах фиксировали порывы ветра до 200 километров в час.