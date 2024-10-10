Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России

Отголоски урагана «Милтона», который обрушился на американские штаты, могут дойти до России. Об этом предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ураган «Милтон» бушует во Флориде в США. Видео © X / simdixvideolari

По её словам, ураган вышел в Атлантический океан, после чего стал постепенно замедляться. Тем не менее его отголоски могут дойти до Мурманской области. Позднякова добавила, что циклон может являться так называемым «атлантическим трансформером». Если «Милтон» всё-таки дойдёт до России, то не принесёт серьёзных разрушений — только усиленный ветер и дожди.