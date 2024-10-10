Реки вместо дорог и мусор в воздухе: Американцы делятся видео с буйствами «Милтона»

Сильнейший ураган «Милтон» продолжает бушевать в американском штате Флорида. Пользователи в соцсетях делятся невероятными видео стихии.

Изначально урагану присвоили наивысшую, пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона, но, достигнув суши, он ослабился до третьей. По данным американских СМИ, из-за непогоды погибли четыре человека.