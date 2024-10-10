Реки вместо дорог и мусор в воздухе: Американцы делятся видео с буйствами «Милтона»
Американцы в соцсетях публикуют видео с ураганом «Милтон», бушующим во Флориде
Сильнейший ураган «Милтон» продолжает бушевать в американском штате Флорида. Пользователи в соцсетях делятся невероятными видео стихии.
«Милтон» во Флориде. Видео © Tiktok / i_news2 / horror_and_stuff / X / PrivilegOne
Изначально урагану присвоили наивысшую, пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона, но, достигнув суши, он ослабился до третьей. По данным американских СМИ, из-за непогоды погибли четыре человека.
В некоторых районах американского штата фиксировали порывы ветра до 200 километров в час. Ранее сообщалось, что затопило местный Диснейленд. Также известно, что «Милтон» осушил залив Тампа.
Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.
TACC / AP / Mike Stewart