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10 октября, 16:21

Реки вместо дорог и мусор в воздухе: Американцы делятся видео с буйствами «Милтона»

Американцы в соцсетях публикуют видео с ураганом «Милтон», бушующим во Флориде

Сильнейший ураган «Милтон» продолжает бушевать в американском штате Флорида. Пользователи в соцсетях делятся невероятными видео стихии.

«Милтон» во Флориде. Видео © Tiktok / i_news2 / horror_and_stuff / X / PrivilegOne

Изначально урагану присвоили наивысшую, пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона, но, достигнув суши, он ослабился до третьей. По данным американских СМИ, из-за непогоды погибли четыре человека.

В некоторых районах американского штата фиксировали порывы ветра до 200 километров в час. Ранее сообщалось, что затопило местный Диснейленд. Также известно, что «Милтон» осушил залив Тампа.

Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России
Разрывающий Флориду ураган «Милтон» может дойти до России

Напомним, власти Флориды эвакуировали около пяти миллионов граждан из-за урагана «Милтон». По заверениям экспертов, ураган может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Даже американский президент Джо Байден пропустил встречу в формате «Рамштайн» из-за стихии.

Обложка ©

TACC / AP / Mike Stewart

Наталья Демьянова
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