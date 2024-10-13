Обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» является творением российских учёных. Такое мнение на личной странице в соцсети X выразил кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Вальц.

«Я получил неоспоримые доказательства того, что ураган «Милтон» был искусственно создан российскими учёными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают», — написал политик.

Имеется ли в виду под «неопровержимыми» доказательствами знаменитое видео с Владимиром Жириновским от 2003 года, где он предупреждает экс-президента США Джорджа Буша о том, что его страна окажется под водой, Вальц не уточнил.