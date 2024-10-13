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13 октября, 18:12

«Изменили гравитационное поле»: В США внезапно обвинили Россию в создании «Милтона»

Кандидат в вице-президенты США Вальц: «Милтон» создали российские учёные

Обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» является творением российских учёных. Такое мнение на личной странице в соцсети X выразил кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Вальц.

«Я получил неоспоримые доказательства того, что ураган «Милтон» был искусственно создан российскими учёными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают», — написал политик.

Имеется ли в виду под «неопровержимыми» доказательствами знаменитое видео с Владимиром Жириновским от 2003 года, где он предупреждает экс-президента США Джорджа Буша о том, что его страна окажется под водой, Вальц не уточнил.

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Напомним, что из-за «Милтона» власти Флориды приняли решение об эвакуации приблизительно пяти миллионов жителей штата. Эксперты прогнозировали, что ураган может стать самым разрушительным за всё время наблюдений. Из-за буйства природы глава Штатов Джо Байден отказался от поездки на встречу в формате «Рамштайн». Согласно данным американских СМИ на 10 октября, из-за «Милтона» погибли 11 человек. К слову, нейроверсия Владимира Жириновского поделилась таким прогнозом: американцы справятся с последствием урагана, а по-настоящему губительным для США станет другой шторм.

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Юрий Лысенко
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