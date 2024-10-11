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11 октября, 09:12

В США «Милтон» унёс в открытое море цеплявшегося за холодильник рыбака

Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего на холодильнике после урагана

В США спасли мужчину, который дрейфовал на холодильнике в 48 километрах от побережья Флориды. Пострадавший очутился в воде из-за урагана «Милтона», который обрушился на регион, сообщили в пресс-службе Береговой охраны Соединённых Штатов.

Береговая охрана США спасла мужчину, которого унесло ураганом в открытое море в США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / USCGSoutheast

«Экипаж вертолёта с авиабазы береговой охраны в Майами в четверг спас человека примерно в 30 милях [48 км] от Лонгбоут-Ки впоследствии урагана «Милтон». Команда воздушного судна доставила мужчину в больницу города Тампа для дальнейшего лечения после того, как он был обнаружен цепляющимся за холодильник в спасательном жилете», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшим был капитан Дейв, который вышел в море на своей лодке, Из-за поломки рыбацкого судна мужчина запросил эвакуации по рации. Сама лодка осталась дрейфовать, дожидаясь спасателей. Позднее капитан направился к лодке для ремонта, но так и не вернулся.

В береговой службе пояснили, что мужчина выжил в самых сложных условиях даже для опытных моряков. Предполагается, что он пережил порывы ветра в 120-140 километров в час, волны высотой 6-7 метров на протяжении дня и даже ночи. Капитан смог выжить благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, а также холодильнику.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в ста километрах от берега в США нашли рыбака, которого унесло в открытое море ураганом «Милтон». По данным СМИ, спасённая лодка входит в число четырёх судов, пропавших в районе урагана. На борту судна под названием Peyucsa 12, находились четыре человека. Тем временем число погибших из-за «Милтона» во Флориде уже выросло до 17.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Uladzimir Navumenka

Дарья Нарыкова
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