Унесённого ураганом «Милтон» рыбака нашли живым в 100 километрах от берега Мексики

Военно-морской патруль Мексики обнаружил в ста километрах от берега штата Юкатан дрейфующего на перевёрнутой лодке рыбака. Как оказалось, судно унёс в открытое море бушевавший в регионе ураган «Милтон».

Его лодка оказалась в 116 морских милях от города Прогресо, что приблизительно в 110 километрах от побережья. Служба спасения военно-морской базы Юкальпетен незамедлительно направила команду для эвакуации выжившего моряка.

«Наша поисково-спасательная система обнаружила человека на борту третьего судна, дрейфующего после урагана «Милтон». Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», — говорится в сообщении министерства ВМФ, размещённом на их странице в X.

По данным издания Yucatan Ahora, спасённая лодка относится к числу четырёх судов, пропавших в районе урагана. На борту этого судна, названного Peyucsa 12, находились четыре человека. Ранее военно-морские силы уже спасли рыбаков с других потерянных судов, включая Peyusca 13 и Neldy, но поиски Halcón 1 всё ещё продолжаются.