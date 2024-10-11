Унесённого ураганом «Милтон» рыбака нашли живым в 100 километрах от берега Мексики
ВМФ Мексики: В ста километрах от берега найден рыбак, унесённый ураганом «Милтон»
Военно-морской патруль Мексики обнаружил в ста километрах от берега штата Юкатан дрейфующего на перевёрнутой лодке рыбака. Как оказалось, судно унёс в открытое море бушевавший в регионе ураган «Милтон».
Его лодка оказалась в 116 морских милях от города Прогресо, что приблизительно в 110 километрах от побережья. Служба спасения военно-морской базы Юкальпетен незамедлительно направила команду для эвакуации выжившего моряка.
«Наша поисково-спасательная система обнаружила человека на борту третьего судна, дрейфующего после урагана «Милтон». Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», — говорится в сообщении министерства ВМФ, размещённом на их странице в X.
По данным издания Yucatan Ahora, спасённая лодка относится к числу четырёх судов, пропавших в районе урагана. На борту этого судна, названного Peyucsa 12, находились четыре человека. Ранее военно-морские силы уже спасли рыбаков с других потерянных судов, включая Peyusca 13 и Neldy, но поиски Halcón 1 всё ещё продолжаются.
Ранее Life.ru сообщал, что ураганы становятся всё более мощными в связи с глобальными изменениями климата. Атмосферные вихри, подобные урагану «Джон», который недавно обрушился на юго-запад Мексики и привёл к наводнениям и оползням, создают серьёзные угрозы для местного населения. Учёные предполагают, что с ростом температуры океанов мощь подобных явлений только увеличится
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