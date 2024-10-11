Здоровый аллигатор развалился в доме семейной пары после урагана в США
TMZ: Ураган «Милтон» принёс в дом семьи во Флориде огромного аллигатора
После прохождения разрушительного урагана «Милтон» во Флориде, одна из семей из Форт Майерс решила вернуться домой, чтобы оценить ущерб. Их ждал неожиданный «гость»: в гостиной уютно расположился крупный аллигатор. Семейная пара сразу обратилась к спасателям, поскольку сами не решились на попытку прогнать животное. Об этом сообщило TMZ.
Жильцы дома не решились прогонять животное сами и вызвали специалистов. Видео © X / DramaAlert и X / GageGoulding — KPRC2
Как передают местные СМИ, это не единственный аллигатор, который оказался на затопленных улицах. На другой улице ещё один крокодил чуть не оторвал покрышку у припаркованного автомобиля, приняв её, вероятно, за добычу. Ущерб, нанесённый ураганом, стал причиной масштабных наводнений и привёл к значительным разрушениям в регионе.
По данным властей США, за 2024 год суммарные страховые убытки от ураганов, включая последствия от «Милтона», превысят 100 миллиардов долларов.
После прохождения урагана «Милтон» во Флориде было эвакуировано свыше пяти миллионов человек, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата. Мощные ветра и наводнения привели к огромным разрушениям на побережье, а также к гибели как минимум 11 человек. В результате бушующей стихии многие районы штата пострадали от затоплений и торнадо. Скорость ветра достигала 193 км/ч, а в отдельных районах Флориды были зафиксированы значительные разрушения жилых домов. Сами жители Флориды делятся кадрами с мест бедствия, демонстрируя реки, затопившие дороги, и ураганные ветры, разносящие мусор.
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