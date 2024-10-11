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10 октября, 23:01

Здоровый аллигатор развалился в доме семейной пары после урагана в США

TMZ: Ураган «Милтон» принёс в дом семьи во Флориде огромного аллигатора

После прохождения разрушительного урагана «Милтон» во Флориде, одна из семей из Форт Майерс решила вернуться домой, чтобы оценить ущерб. Их ждал неожиданный «гость»: в гостиной уютно расположился крупный аллигатор. Семейная пара сразу обратилась к спасателям, поскольку сами не решились на попытку прогнать животное. Об этом сообщило TMZ.

Жильцы дома не решились прогонять животное сами и вызвали специалистов. Видео © X / DramaAlert и X / GageGoulding — KPRC2

Как передают местные СМИ, это не единственный аллигатор, который оказался на затопленных улицах. На другой улице ещё один крокодил чуть не оторвал покрышку у припаркованного автомобиля, приняв её, вероятно, за добычу. Ущерб, нанесённый ураганом, стал причиной масштабных наводнений и привёл к значительным разрушениям в регионе.

По данным властей США, за 2024 год суммарные страховые убытки от ураганов, включая последствия от «Милтона», превысят 100 миллиардов долларов.

Число погибших из-за урагана «Милтон» во Флориде выросло до 11
Число погибших из-за урагана «Милтон» во Флориде выросло до 11

После прохождения урагана «Милтон» во Флориде было эвакуировано свыше пяти миллионов человек, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата. Мощные ветра и наводнения привели к огромным разрушениям на побережье, а также к гибели как минимум 11 человек. В результате бушующей стихии многие районы штата пострадали от затоплений и торнадо. Скорость ветра достигала 193 км/ч, а в отдельных районах Флориды были зафиксированы значительные разрушения жилых домов. Сами жители Флориды делятся кадрами с мест бедствия, демонстрируя реки, затопившие дороги, и ураганные ветры, разносящие мусор.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Кирилл Сосновских
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