Здоровый аллигатор развалился в доме семейной пары после урагана в США

После прохождения разрушительного урагана «Милтон» во Флориде, одна из семей из Форт Майерс решила вернуться домой, чтобы оценить ущерб. Их ждал неожиданный «гость»: в гостиной уютно расположился крупный аллигатор. Семейная пара сразу обратилась к спасателям, поскольку сами не решились на попытку прогнать животное. Об этом сообщило TMZ.

Жильцы дома не решились прогонять животное сами и вызвали специалистов. Видео © X / DramaAlert и X / GageGoulding — KPRC2

Как передают местные СМИ, это не единственный аллигатор, который оказался на затопленных улицах. На другой улице ещё один крокодил чуть не оторвал покрышку у припаркованного автомобиля, приняв её, вероятно, за добычу. Ущерб, нанесённый ураганом, стал причиной масштабных наводнений и привёл к значительным разрушениям в регионе.

По данным властей США, за 2024 год суммарные страховые убытки от ураганов, включая последствия от «Милтона», превысят 100 миллиардов долларов.