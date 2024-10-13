Эксперт призвал ужесточить российскую ядерную доктрину

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что российская ядерная доктрина была «беспечной» и нуждается в срочном изменении. Об этом сообщили РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что удары по территории России и её вооружённым силам должны стать основанием для применения ядерного оружия.

«Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять её на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим вооружённым силам должны быть причиной для применения ядерного оружия», — заявил Караганов.

По словам экономиста, Россия долгое время игнорировала важнейший элемент своего арсенала, что было серьёзной ошибкой. Он отметил, что мир сейчас находится в периоде длительных кризисов и войн, и ядерное сдерживание является ключевым инструментом предотвращения глобальных конфликтов.

«Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом — на большую войну», — резюмировал Караганов.