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5 октября, 07:43

«За нами не заржавеет!» Россия пригрозила ответить на новые ядерные испытания США

Рябков: Если США возобновят ядерные испытания, РФ ответит зеркально

Если власти США решат возобновить ядерные испытания, то российские коллеги ответят им зеркально. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с RT.

«Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами «не заржавеет». Россия сразу же ответит зеркально», — заявил замминистра.

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Недавно глава государства Владимир Путин провёл совещание по правкам в ядерную доктрину России. Он отметил, что документ дополнится некоторыми пунктами. Теперь ядерные боеголовки могут быть запущен против неядерной державы, если нарушается суверенитет России или Белоруссии, а также в случае массированного запуска средств воздушно-космического нападения. Кроме того, президент РФ заявил о расширении списка стран, к которым применяется ядерное сдерживание.

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Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Николай Рюмин
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