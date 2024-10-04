«Подготовка — залог крепкого мира»: В Совфеде осадили говорящих о скорой войне европейцев

Отвечать на заявления о подготовке Евросоюза к войне с Россией, как и воспринимать их всерьёз. Прибалтийским странам, в лице которых звучат подобные призывы, ничего не остаётся, кроме как цепляться за повестку дня НАТО, не имея при этом ни военного, ни человеческого потенциала. Об этом Life.ru заявил сенатор Анатолий Широков.

«Скажу так: подготовка к войне — всегда залог самого крепкого мира. И также как обозначит уже наш президент, изменения в ядерной доктрине произошли, это позволяет говорить о том, что мы тоже готовы к этой войне. Другое дело, что все здраво должны понимать, что ядерное оружие — это оружие не про войну, это всегда было, и надеюсь, остаётся оружием сдерживания», — заявил он.

Противник, как отметил сенатор, должен помнить, что сценарий с использованием ядерного оружия имеет лишь один возможный сценарий — взаимное уничтожение. Россия, в свою очередь, никогда не станет следовать риторике, которую пытается навязать Запад, а продолжит делать своё «дело на Украине руками наших солдат и офицеров, мужественно выполняющих свой долг». Ведь РФ достаточно сделать одно решительное действие, чтобы Европа и НАТО надолго замолкли.

Подводя итог, сенатор заявил, что в сложившейся ситуации, вероятно, совсем скоро наступит плато: Западу придётся договариваться, но уже с учётом российских интересов, которые закрепляются российскими военными успехами на поле боя.