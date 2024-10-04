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4 октября, 09:29

Потенциальный еврокомиссар по обороне Кубилюс призвал готовиться к войне с РФ

Евросоюз должен подготовиться к возможному конфликту с Россией через несколько лет, заявил кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, его слова приводит Bloomberg. Ранее политик дважды был премьер-министром Литвы.

«[ЕС] должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет», — говорится в материале.

Помимо этого, политик рекомендовал странам Евросоюза наращивать объёмы производимого оружия и создавать неприкосновенные запасы снарядов.

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Недавно военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Запад никогда не откажется от провокаций в сторону России, в этом заключатся его миссия. Все нападки в сторону РФ совершаются для раскачивания нестабильной ядерной ситуации в мире.

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Николай Рюмин
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