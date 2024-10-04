«Порвёт штаны»: Крымский депутат жёстко прошёлся по Рютте, мечтающему об Украине в НАТО
Депутат Ивлев: Рютте нужно вспомнить историю России и бросить путь агрессора
Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET
Новоиспечённый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен вспомнить историю и сойти с агрессивного пути в отношение России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».
«У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России», — сказал Ивлев.
По мнению парламентария, Рютте отрабатывает мандат на пост главы альянса, выданный США. Более того, новый генсек даже не удосужился изучить устав блока, в котором прописан многоэтапный процесс вступления новых стран.
Напомним, что экс-премьер Нидерландов Марк Рютте занял кресло генерального секретаря НАТО 1 октября. Во время первой пресс-конференции в Брюсселе, он потребовал разрешить киевскому режиму бить вглубь территории РФ. Вскоре политик приехал в Киев, чтобы выразить поддержку Незалежной.