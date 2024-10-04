«Порвёт штаны»: Крымский депутат жёстко прошёлся по Рютте, мечтающему об Украине в НАТО

Новоиспечённый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен вспомнить историю и сойти с агрессивного пути в отношение России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».

«У России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались. Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России», — сказал Ивлев.