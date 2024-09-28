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28 сентября, 15:12

«Берут на слабо»: Для чего НАТО и США упорно провоцируют Россию, объяснил военный эксперт

Эксперт Баранец: Запад намеренно провоцирует РФ на применение ядерного оружия

Запад никогда не откажется от провокацией в сторону России, в этом заключатся его миссия, уверен полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, сегодня НАТО и США дразнят нашу страну с конкретной целью — они хотят добиться применения ядерного оружия.

«Такая планида у Запада — раздражать Россию, брать на испуг, брать на слабо. Вы посмотрите, за последние 30 лет не было и дня, чтобы наши недруги не совершили какую-нибудь провокацию. В этом их смысл жизни», — подчеркнул собеседник Инфо24.

Он также отметил, что Брюссель и Вашингтон хотят, чтобы Москва использовала ядерное оружие для дальнейшей возможности «натовским стадом, особенно ядерными державами, навалиться на Россию». В этом заключается смысл провокаций, полагает военный эксперт.

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Напомним, недавно президент России Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине РФ. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Кроме того, наша страна оставляет за собой право на ядерный удар в случае угрозы безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по российской территории.
Обложка ©

Pixabay / danzig_hamburg

Борис Эльфанд
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