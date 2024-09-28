«Берут на слабо»: Для чего НАТО и США упорно провоцируют Россию, объяснил военный эксперт

Запад никогда не откажется от провокацией в сторону России, в этом заключатся его миссия, уверен полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, сегодня НАТО и США дразнят нашу страну с конкретной целью — они хотят добиться применения ядерного оружия.