На море, суше и самолёте: Военный эксперт раскрыл характеристики ракеты, которую испытают США

Американская компания Lockheed Martin планирует в 2025 году привести испытания новой ракеты морского базирования. Её характеристики раскрыл военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, речь идёт о ракете AGM-158 JASSM XR, которая сможет преодолевать расстояние до 960 километров. Эксперт подчеркнул в беседе с RT, что данное вооружение может быть установлено и на корабле, и на суше, и на самолёте.

«Она может базироваться на F-16 и на Су-27. У неё очень мощная боеголовка. Там 450 килограммов. Самое главное, что она летит на дальность 960 км. Это уже не 270 и 300 км, а почти 1000 километров», — объяснил Баранец.