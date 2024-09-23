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23 сентября, 15:46

На море, суше и самолёте: Военный эксперт раскрыл характеристики ракеты, которую испытают США

Эксперт Баранец: Ракета AGM-158 JASSM XR, которую испытают США, летит на 960 км

Американская компания Lockheed Martin планирует в 2025 году привести испытания новой ракеты морского базирования. Её характеристики раскрыл военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, речь идёт о ракете AGM-158 JASSM XR, которая сможет преодолевать расстояние до 960 километров. Эксперт подчеркнул в беседе с RT, что данное вооружение может быть установлено и на корабле, и на суше, и на самолёте.

«Она может базироваться на F-16 и на Су-27. У неё очень мощная боеголовка. Там 450 килограммов. Самое главное, что она летит на дальность 960 км. Это уже не 270 и 300 км, а почти 1000 километров», — объяснил Баранец.

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Напомним, о намерении Lockheed Martin провести испытания новой ракеты ранее сообщил портал Breaking Defense. По данным издания, на минувшей неделе американская компания представила на выставке в Австралии модель катера с установками для пуска снаряда.

Обложка ©

Pixabay / Defence-Imagery

Борис Эльфанд
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