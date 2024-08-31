США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет GMLRS
Пентагон: США инвестируют $3,4 миллиарда в новые ракеты GMLRS от Lockheed Martin
Пентагон объявил о заключении контракта с Lockheed Martin на производство управляемых ракет GMLRS. Сумма сделки составляет внушительные 3,43 миллиарда долларов. Об этом сообщило ведомство на своём сайте.
Договор предусматривает поставку ракет до октября 2027 года, что позволит укрепить арсеналы американской армии, в частности, в штате Алабама. По информации из Пентагона, данный контракт является модификацией существующего соглашения с корпорацией Lockheed Martin.
Ранее Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS. Его сумма составила свыше 226 миллионов долларов.
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