Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 23:13

США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет GMLRS

Пентагон: США инвестируют $3,4 миллиарда в новые ракеты GMLRS от Lockheed Martin

Пентагон объявил о заключении контракта с Lockheed Martin на производство управляемых ракет GMLRS. Сумма сделки составляет внушительные 3,43 миллиарда долларов. Об этом сообщило ведомство на своём сайте.

Договор предусматривает поставку ракет до октября 2027 года, что позволит укрепить арсеналы американской армии, в частности, в штате Алабама. По информации из Пентагона, данный контракт является модификацией существующего соглашения с корпорацией Lockheed Martin.

Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Ранее Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS. Его сумма составила свыше 226 миллионов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Пентагон
  • США
  • lockheedmartin
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров