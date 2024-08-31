США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет GMLRS

Пентагон объявил о заключении контракта с Lockheed Martin на производство управляемых ракет GMLRS. Сумма сделки составляет внушительные 3,43 миллиарда долларов. Об этом сообщило ведомство на своём сайте.

Договор предусматривает поставку ракет до октября 2027 года, что позволит укрепить арсеналы американской армии, в частности, в штате Алабама. По информации из Пентагона, данный контракт является модификацией существующего соглашения с корпорацией Lockheed Martin.