В США испытают новую ракету класса «воздух-земля» в 2025 году
BD: Lockheed Martin испытает ракету JAGM морского базирования в 2025 году в США
Американская компания Lockheed Martin намерена в 2025 году начать испытания морской версии новой ракеты класса «воздух-земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Об этом сообщает портал Breaking Defense.
Авторы материала уточнили, что на прошлой неделе компания представила модель катера с установками для пуска новой ракеты на выставке в Австралии. Судно напоминает патрульное транспортное средство Mk IV, на нём установлены четыре пусковые установки JAGM Quad Launcher (JQL), вмещающие столько же ракет. Установка позволяет запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин.
В статье указано, что ракета JAGM корабельного базирования используется для борьбы с морскими дронами. Вооружение построили на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire. Они были дополнены многорежимными системами наведения. Дальность полёта ракеты составляет восемь километров.
А ранее Life.ru писал, что США инвестируют 3,4 миллиарда долларов в новые ракеты GMLRS от компании Lockheed Martin. Поставка ракет назначена на период до октября 2027 года. Новое вооружение поможет укрепить арсеналы ВС США.
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