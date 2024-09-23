В США испытают новую ракету класса «воздух-земля» в 2025 году

Американская компания Lockheed Martin намерена в 2025 году начать испытания морской версии новой ракеты класса «воздух-земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Об этом сообщает портал Breaking Defense.

Авторы материала уточнили, что на прошлой неделе компания представила модель катера с установками для пуска новой ракеты на выставке в Австралии. Судно напоминает патрульное транспортное средство Mk IV, на нём установлены четыре пусковые установки JAGM Quad Launcher (JQL), вмещающие столько же ракет. Установка позволяет запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин.

В статье указано, что ракета JAGM корабельного базирования используется для борьбы с морскими дронами. Вооружение построили на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire. Они были дополнены многорежимными системами наведения. Дальность полёта ракеты составляет восемь километров.