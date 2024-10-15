Подоляк обиделся на Запад за нежелание вступать в прямой конфликт с Россией
Подоляк: Украине не дождаться открытия «второго фронта» союзниками
Украине не стоит ждать, что союзники откроют «второй фронт». Об этом в личном телеграм-канале заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Очевидно, что Украина не дождётся открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — заявил он.
Ранее Life.ru рассказывал о неожиданном заявлении из Финляндии. Глава финского МИД Элина Валтонен сказала, что поддержка Киева утомила Запад. По её словам, все надеются, что конфликт удастся уладить в ближайшем времени. Правда, потом старые привычки взяли верх, и дипломат призвала усилить поставки Украине.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky