ВСУ приказали готовиться к бегству из Курской области

Подразделения ВСУ, которые на данный момент находятся на территории Курской области, готовятся отступать. Они вернутся на территорию Незалежной, рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — утверждает он.

Других подробностей по этому поводу блогер пока не привёл.