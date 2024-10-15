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15 октября, 15:18

ВСУ приказали готовиться к бегству из Курской области

Шарий: ВСУ поступила команда быть готовыми к отходу с Курской области

Подразделения ВСУ, которые на данный момент находятся на территории Курской области, готовятся отступать. Они вернутся на территорию Незалежной, рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — утверждает он.

Других подробностей по этому поводу блогер пока не привёл.

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Напомним, что за всё время сражений в курском приграничье погибло более 23 тысяч военнослужащих ВСУ. Минобороны России сообщило, что противник также потерял 158 танков, 72 боевые машины пехоты и 100 БТРов. Помимо этого армия РФ уничтожила 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий и 37 пусковых установок ЗРК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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