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Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья

Эксперт Кнутов: Большинство курских посёлков к концу года может быть освобождено

15 октября, 13:48
Фото © Минобороны России

Фото © Минобороны России

Владимир Зеленский признал, что ВСУ не достигли успеха в Курской области. О том, какие ошибки он допустил и как скоро российские бойцы вышвырнут противника за границу, Life.ru рассказали военные эксперты.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Зеленский в Курской области совершил серьёзнейшую ошибку. Авантюра по вторжению была задумана для захвата города Курчатова и Курской АЭС, чтобы шантажировать Россию подрывом реактора. Но эта операция провалилась.

Тогда Зеленский преподнёс, что курская авантюра была задумана как попытка размена территорий: чтобы Россия пошла на попятную и уступила требованиям Киева. Именно поэтому в приграничье были брошены лучшие украинские подразделения и лучшая западная техника. Но всё это не спасает украинскую армию. В итоге российские бойцы не только не отошли, но и продвинулись вперёд быстрыми темпами.

На курской земле после вторжения нашли свою смерть 23 тысячи солдат ВСУ
На курской земле после вторжения нашли свою смерть 23 тысячи солдат ВСУ

«Если посмотреть на ситуацию в Курской области, то за период с начала августа была освобождена половина территории. Есть определённые сложности, в ближайшее время начнётся сезон дождей. Кроме того, пропадёт так называемая зелёнка, то есть листва сойдёт с деревьев, и в лесах будет прятаться сложнее и нам, и украинским частям. Но, во всяком случае, я так полагаю, что основная масса посёлков к Новому году должна быть освобождена. Если мы говорим о Судже, возможно, здесь сроки будут больше», отмечает Кнутов.

На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке
На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке

Военный эксперт, политолог Анатолий Кошкин солидарен с коллегой. По его словам, уже освобождено 50% от первоначальной территории, которую заняли ВСУ.

Напомним, накануне Зеленский признал, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ в курском приграничье. Также 14 октября стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька Курской области. До Суджи буквально шесть километров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
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