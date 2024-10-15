Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья Эксперт Кнутов: Большинство курских посёлков к концу года может быть освобождено 15 октября, 13:48 Фото © Минобороны России

Владимир Зеленский признал, что ВСУ не достигли успеха в Курской области. О том, какие ошибки он допустил и как скоро российские бойцы вышвырнут противника за границу, Life.ru рассказали военные эксперты.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Зеленский в Курской области совершил серьёзнейшую ошибку. Авантюра по вторжению была задумана для захвата города Курчатова и Курской АЭС, чтобы шантажировать Россию подрывом реактора. Но эта операция провалилась.

Тогда Зеленский преподнёс, что курская авантюра была задумана как попытка размена территорий: чтобы Россия пошла на попятную и уступила требованиям Киева. Именно поэтому в приграничье были брошены лучшие украинские подразделения и лучшая западная техника. Но всё это не спасает украинскую армию. В итоге российские бойцы не только не отошли, но и продвинулись вперёд быстрыми темпами.

«Если посмотреть на ситуацию в Курской области, то за период с начала августа была освобождена половина территории. Есть определённые сложности, в ближайшее время начнётся сезон дождей. Кроме того, пропадёт так называемая зелёнка, то есть листва сойдёт с деревьев, и в лесах будет прятаться сложнее и нам, и украинским частям. Но, во всяком случае, я так полагаю, что основная масса посёлков к Новому году должна быть освобождена. Если мы говорим о Судже, возможно, здесь сроки будут больше», — отмечает Кнутов.

Военный эксперт, политолог Анатолий Кошкин солидарен с коллегой. По его словам, уже освобождено 50% от первоначальной территории, которую заняли ВСУ.