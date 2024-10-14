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14 октября, 15:30

ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км

Российские войска освободили Черкасскую Конопельку в Курской области

Российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области, сообщает SHOT. До Суджи — буквально 6 километров.

По информации телеграм-канала, днём 14 октября морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта. Также бойцы ВС РФ отразили контратаки украинских военных в районе Зелёного Шляха.

Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР
Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР

Также сегодня стало известно об освобождении Левадного в Запорожской области. Здесь отличились подразделения группировки войск «Восток».

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Александра Вишнякова
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