ВС РФ освободили Черкасскую Конопельку в Курской области. До Суджи – всего 6 км
Российские войска освободили Черкасскую Конопельку в Курской области
Российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области, сообщает SHOT. До Суджи — буквально 6 километров.
По информации телеграм-канала, днём 14 октября морпехи из 810-й бригады, 11-й ОДШБр и бойцы группировки «Север» полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта. Также бойцы ВС РФ отразили контратаки украинских военных в районе Зелёного Шляха.
Также сегодня стало известно об освобождении Левадного в Запорожской области. Здесь отличились подразделения группировки войск «Восток».
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