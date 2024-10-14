Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 09:19

Армия России выбила ВСУ из села Левадное

Российские силы освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области

Российские военные освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области. Также за сутки ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах, доложили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Левадное‎ Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — сказано в сводке ведомства.

Днём ранее стало известно, что Армия России смогла взять под свой контроль северные окраины села Левадное Запорожской области. Бойцы продвинулись вперёд на несколько километров на временном направлении и уничтожили целый взвод ВСУ.

Армия России взяла под контроль новые территории на левом берегу Днепра
Армия России взяла под контроль новые территории на левом берегу Днепра
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров