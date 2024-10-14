Армия России выбила ВСУ из села Левадное
Российские силы освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области
Российские военные освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области. Также за сутки ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — сказано в сводке ведомства.
Днём ранее стало известно, что Армия России смогла взять под свой контроль северные окраины села Левадное Запорожской области. Бойцы продвинулись вперёд на несколько километров на временном направлении и уничтожили целый взвод ВСУ.
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