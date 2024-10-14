Армия России выбила ВСУ из села Левадное

Российские военные освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области. Также за сутки ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили живую силу и технику ВСУ в 119 районах, доложили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Левадное‎ Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — сказано в сводке ведомства.