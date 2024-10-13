Армия РФ смогла взять под свой контроль северные окраины села Левадное Запорожской области. Бойцы продвинулись вперёд на несколько километров на временном направлении, сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Бойцы 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты ВС России освободили от нацистской оккупации посёлок Левадное», — написал Рогов.

Перед этим гвардейцы отряда «Шторм» балтийских морпехов смогли прорвать украинскую оборону на данном участке фронта, а также улучшить положение по переднему краю на 3 километра. Подтверждение данной информации от Минобороны России пока не поступило.

«Освобождение Левадного, как и освобождение на днях населённого пункта Золотая Нива открывает ещё больше возможностей для наступательных действий ВС РФ на данном направлении, а также по направлению к городу Гуляйполю», ― подчеркнул глава комиссии ОП.

Рогов при этом рассказал ТАСС, что ночью была попытка со стороны Вооружённых сил Украины контратаковать в Левадном. Она обернулась неудачей – ВСУ потеряли минимум взвод.