Российская Армия освободила уже 15 населённых пунктов Курской области
Алаудинов: ВС России освободили уже 15 населённых пунктов Курской области
В Курской области российские военные освободили уже 15 населённых пунктов. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Из тех курских населённых пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — приводит слова Алаудинова kp.ru.
Также, отметил военачальник, российские бойцы продвигаются на десяти участках на Донецком направлении, ежедневно освобождая по один-два населённых пункта.
Напомним, ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Наши бойцы отразили атаку и продолжают выдавливать вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Накануне началась вторая фаза контрнаступления.
ТАСС / Алексей Коновалов