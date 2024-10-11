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11 октября, 15:04

Российская Армия освободила уже 15 населённых пунктов Курской области

Алаудинов: ВС России освободили уже 15 населённых пунктов Курской области

В Курской области российские военные освободили уже 15 населённых пунктов. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Из тех курских населённых пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — приводит слова Алаудинова kp.ru.

Также, отметил военачальник, российские бойцы продвигаются на десяти участках на Донецком направлении, ежедневно освобождая по один-два населённых пункта.

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Напомним, ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Наши бойцы отразили атаку и продолжают выдавливать вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Накануне началась вторая фаза контрнаступления.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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