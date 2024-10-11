Российская Армия освободила уже 15 населённых пунктов Курской области

В Курской области российские военные освободили уже 15 населённых пунктов. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Из тех курских населённых пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — приводит слова Алаудинова kp.ru.

Также, отметил военачальник, российские бойцы продвигаются на десяти участках на Донецком направлении, ежедневно освобождая по один-два населённых пункта.