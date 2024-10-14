Армия России взяла под контроль новые позиции в селе Каменское Запорожской области на левом берегу Днепра. Об успехах наших ребят сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — отметил Рогов в беседе с РИА «Новости» и добавил, что ожесточённые бои за село ещё идут.