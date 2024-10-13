Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР

Появились кадры из Михайловки в Донецкой Народной Республике, которую армия России сегодня освободила от противника. Видео опубликовал SHOT .

В ролике видно, как российский боец поднимает флаг России, стоя на крыше двухэтажного здания. Запись сделана с дрона, который также снял панораму. Видно, что в районе продолжаются бои — неподалёку от места событий в небо поднимаются столбы дыма.