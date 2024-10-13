Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР
Появились кадры из Михайловки в Донецкой Народной Республике, которую армия России сегодня освободила от противника. Видео опубликовал SHOT.
Российский военный поднимает флаг РФ над Михайловкой в ДНР. Видео © SHOT
В ролике видно, как российский боец поднимает флаг России, стоя на крыше двухэтажного здания. Запись сделана с дрона, который также снял панораму. Видно, что в районе продолжаются бои — неподалёку от места событий в небо поднимаются столбы дыма.
В освобождении участвовали группировка «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. Народный фронт, который помогает бригаде, передал видео. ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки «Центр».
Напомним, что об освобождении Михайловки в ДНР сегодня сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, наши бойцы вытеснили врага из ряда населённых пунктов в Курской области, в частности были освобождены Новый Путь, Медвежье, Нижний Клин, а ещё российские подразделения закрепились на окраине Любимовки, где ВСУ оборудовали один из основных опорников.