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13 октября, 17:00

Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР

Появились кадры из Михайловки в Донецкой Народной Республике, которую армия России сегодня освободила от противника. Видео опубликовал SHOT.

Российский военный поднимает флаг РФ над Михайловкой в ДНР. Видео © SHOT

В ролике видно, как российский боец поднимает флаг России, стоя на крыше двухэтажного здания. Запись сделана с дрона, который также снял панораму. Видно, что в районе продолжаются бои — неподалёку от места событий в небо поднимаются столбы дыма.

В освобождении участвовали группировка «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. Народный фронт, который помогает бригаде, передал видео. ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

Российская армия освободила Островское в ДНР
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Напомним, что об освобождении Михайловки в ДНР сегодня сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, наши бойцы вытеснили врага из ряда населённых пунктов в Курской области, в частности были освобождены Новый Путь, Медвежье, Нижний Клин, а ещё российские подразделения закрепились на окраине Любимовки, где ВСУ оборудовали один из основных опорников.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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