На опорном пункте ВСУ в Курской области, который бойцы ВС РФ отбили у противника, обнаружили записку на русском языке с пояснениями по использованию вооружения. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

На маленькой справке описываются меры безопасности при использовании дымовых шашек. Автор текста предупреждает, что их нельзя поджигать в вертикальном положении — нужно делать это горизонтально и сразу же бросать в нужном направлении. Кроме того, во время бегства украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатомёты, тяжёлый пулемёт M2 Browning с полным боекомплектом, форму с британским шевроном и значительное количество гранат.