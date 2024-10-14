На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке
Найденное письмо ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Северный ветер
На опорном пункте ВСУ в Курской области, который бойцы ВС РФ отбили у противника, обнаружили записку на русском языке с пояснениями по использованию вооружения. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».
На маленькой справке описываются меры безопасности при использовании дымовых шашек. Автор текста предупреждает, что их нельзя поджигать в вертикальном положении — нужно делать это горизонтально и сразу же бросать в нужном направлении. Кроме того, во время бегства украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатомёты, тяжёлый пулемёт M2 Browning с полным боекомплектом, форму с британским шевроном и значительное количество гранат.
Оставленное во время бегства оружие ВСУ. Фото © Telegram / Северный ветер
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные оставили ВС РФ послание на невзведённых минах. Российские сапёры обнаружили мины ВСУ с записками «Русские, простите». По данным наших бойцов, в рядах противника немало военнослужащих, которые не желают воевать с Россией ради интересов Запада.