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14 октября, 15:51

На отбитой у ВСУ позиции под Курском нашли записку на русском языке

Найденное письмо ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Северный ветер

Найденное письмо ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Северный ветер

На опорном пункте ВСУ в Курской области, который бойцы ВС РФ отбили у противника, обнаружили записку на русском языке с пояснениями по использованию вооружения. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

На маленькой справке описываются меры безопасности при использовании дымовых шашек. Автор текста предупреждает, что их нельзя поджигать в вертикальном положении — нужно делать это горизонтально и сразу же бросать в нужном направлении. Кроме того, во время бегства украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатомёты, тяжёлый пулемёт M2 Browning с полным боекомплектом, форму с британским шевроном и значительное количество гранат.

Оставленное во время бегства оружие ВСУ. Фото © Telegram / Северный ветер

Оставленное во время бегства оружие ВСУ. Фото © Telegram / Северный ветер

Украинский дрон-приманку обнаружили в Курской области
Украинский дрон-приманку обнаружили в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные оставили ВС РФ послание на невзведённых минах. Российские сапёры обнаружили мины ВСУ с записками «Русские, простите». По данным наших бойцов, в рядах противника немало военнослужащих, которые не желают воевать с Россией ради интересов Запада.

Александра Мышляева
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