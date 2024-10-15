На курской земле после вторжения нашли свою смерть 23 тысячи солдат ВСУ

Вооружённые силы Украины в ходе военной авантюры в курском приграничье потеряли более 23 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Представители ведомства рассказали, что в общей сложности за время боевых действий под Курском украинская армия потеряла более 23 150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 БТРов, 918 боевых бронемашин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР Stryker американского производства, а также три миномёта, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля», — сказано в публикации.

В течение суток ВС РФ пресекли восемь попыток контратак. Сейчас солдаты группировки «Север» продолжают гнать ВСУ прочь из Курской области. В ходе наступательных операций они поразили технику и личный состав формирований 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля», — рассказали в министерстве.