Российские бойцы освободили уже более 70% Дзержинска в ДНР

Российские войска героическими усилиями выбивают ВСУ из Дзержинска (украинское название — Торецк), освобождено уже больше двух третей территории города. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населённому пункту, уже больше двух третей населённого пункта точно освобождено — может быть даже, за эту ночь ещё больше», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Однако боевые действия не прекращаются, зачастую противник может находиться буквально в соседнем подъезде занятой многоэтажки.

По словам Пушилина, в городе остается не менее тысячи мирных жителей, многие из них не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь. Пока их эвакуация затруднена, но ВС РФ оказывают гражданам помощь по мере возможности.

«Мы понимаем, что данный населённый пункт в обозримом будущем будет освобождён, ждём известий от Министерства обороны», — заключил Пушилин.