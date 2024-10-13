Пушилин заявил о безвозвратной потере части инфраструктуры Дзержинска
ВСУ уничтожили некоторые дома в Дзержинске (Торецке) настолько, что их нельзя будет отремонтировать и реабилитировать. Также полностью разрушена и администрация города, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — сказал глава республики.
Пушилин также заявил, что ВС РФ уже в ближайшее время смогут взять под свой контроль город. По его словам, полное освобождение Дзержинска (Торецка) «не за горами».
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ уже начали покидать город небольшими группами под натиском ВС РФ. Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная.
Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov