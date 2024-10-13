Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 15:14

Пушилин заявил о безвозвратной потере части инфраструктуры Дзержинска

ВСУ уничтожили некоторые дома в Дзержинске (Торецке) настолько, что их нельзя будет отремонтировать и реабилитировать. Также полностью разрушена и администрация города, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города»,сказал глава республики.

Пушилин также заявил, что ВС РФ уже в ближайшее время смогут взять под свой контроль город. По его словам, полное освобождение Дзержинска (Торецка) «не за горами».

«Русский город»: Пушилин посетил Дзержинск в ДНР, за который идут ожесточённые бои
«Русский город»: Пушилин посетил Дзержинск в ДНР, за который идут ожесточённые бои

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ уже начали покидать город небольшими группами под натиском ВС РФ. Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Наталья Афонина
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров