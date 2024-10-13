Пушилин заявил о безвозвратной потере части инфраструктуры Дзержинска

ВСУ уничтожили некоторые дома в Дзержинске (Торецке) настолько, что их нельзя будет отремонтировать и реабилитировать. Также полностью разрушена и администрация города, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — сказал глава республики.

Пушилин также заявил, что ВС РФ уже в ближайшее время смогут взять под свой контроль город. По его словам, полное освобождение Дзержинска (Торецка) «не за горами».