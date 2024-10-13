«Русский город»: Пушилин посетил Дзержинск в ДНР, за который идут ожесточённые бои

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в город Дзержинск (украинское название — Торецк), за который в последние недели идут бои. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.

В своем обращении Пушилин подчеркнул значимость города и своих командиров, отметив, что военный Остап (позывной военнослужащего, находящегося с ним — прим. Life.ru) и его бойцы активно действуют в этом регионе.

Глава ДНР Денис Пушилин и боец с позывным Остап в Дзержинске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе, русском городе Дзержинске», — подчеркнул он.

Пушилин также отметил, что более подробная информация о поездке будет представлена позже.