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13 октября, 00:49

«Русский город»: Пушилин посетил Дзержинск в ДНР, за который идут ожесточённые бои

Глава ДНР Пушилин лично прибыл в Дзержинск, за который идут ожесточённые бои

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в город Дзержинск (украинское название — Торецк), за который в последние недели идут бои. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.

В своем обращении Пушилин подчеркнул значимость города и своих командиров, отметив, что военный Остап (позывной военнослужащего, находящегося с ним — прим. Life.ru) и его бойцы активно действуют в этом регионе.

Глава ДНР Денис Пушилин и боец с позывным Остап в Дзержинске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе, русском городе Дзержинске», — подчеркнул он.

Пушилин также отметил, что более подробная информация о поездке будет представлена позже.

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Ранее Пушилин вручил награды бойцам, проявившим себя при освобождении Угледара. Во время вручения он подчеркнул важность подвигов и самоотверженных действий бойцов, которые не только помогли продвинуться вперёд и защитить жизни товарищей, но и внесли свой вклад в защиту интересов России.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В

Анатолий Цейко
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