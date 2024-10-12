Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 20:05

В ДНР сообщили о гибели двух человек от ударов ВСУ

Пушилин: В ДНР от ударов ВСУ погибли двое мирных жителей, 12 получили ранения

В результате киевской агрессии в ДНР погибли два человека, 12 мирных жителей, среди которых двое детей, получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки <…> погиб мужчина 1985 г.р., ещё один мужчина 1984 г.р. получил ранения средней степени тяжести. Также <…> тяжело ранен мужчина 1951 г.р. В Дебальцево <…> погибла женщина 1950 г.р., пострадали мальчик 2012 г.р., женщина 1981 г.р., тяжело ранена женщина», — говорится в сообщении.

Глава ДНР добавил, что в Донецке, Горловке и Дебальцево в общей сложности 27 жилых строений получили повреждения. Всего зафиксированы 23 атаки со стороны ВСУ с применением артиллерии, в том числе кассетного типа и ударных беспилотников.

В ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ
В ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ

Ранее в ДНР подверглась атаке украинских дронов пожарная часть. Сотрудники МЧС, к счастью, не пострадали. При этом серьёзные повреждения получили три автоцистерны.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров