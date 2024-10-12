В ДНР сообщили о гибели двух человек от ударов ВСУ

В результате киевской агрессии в ДНР погибли два человека, 12 мирных жителей, среди которых двое детей, получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки <…> погиб мужчина 1985 г.р., ещё один мужчина 1984 г.р. получил ранения средней степени тяжести. Также <…> тяжело ранен мужчина 1951 г.р. В Дебальцево <…> погибла женщина 1950 г.р., пострадали мальчик 2012 г.р., женщина 1981 г.р., тяжело ранена женщина», — говорится в сообщении.

Глава ДНР добавил, что в Донецке, Горловке и Дебальцево в общей сложности 27 жилых строений получили повреждения. Всего зафиксированы 23 атаки со стороны ВСУ с применением артиллерии, в том числе кассетного типа и ударных беспилотников.