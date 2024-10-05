Пожарная часть подверглась атаке украинских дронов в ДНР

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке (ДНР). Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС.

«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС, к счастью, не пострадали. При этом серьёзные повреждения получили три автоцистерны.