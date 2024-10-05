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5 октября, 17:27

Пожарная часть подверглась атаке украинских дронов в ДНР

МЧС: БПЛА ВСУ атаковали пожарную часть в Горловке, повреждены три автоцистерны

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке (ДНР). Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС.

«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС, к счастью, не пострадали. При этом серьёзные повреждения получили три автоцистерны.

Дрон ВСУ атаковал пожарный расчёт в Горловке, четверо пострадали
Дрон ВСУ атаковал пожарный расчёт в Горловке, четверо пострадали

Ранее Life.ru сообщал, что водитель и пять пассажиров получили ранения при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке. Также вражеский беспилотник попал в административное здание.

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Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Никита Никонов
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