В ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки 16 человек получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«16 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии. <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Основная часть раненых — 14 человек — пострадали в Горловке. В их числе граждане, получившие повреждения при ударе по автобусу.

Также зафиксированы повреждения шести инфраструктурных объектов, управления образования администрации городского округа, трамвайно-троллейбусного управления, поликлиники и других объектов. В общей сложности за сутки ВСУ совершили 43 вооружённые атаки и выпустили более 110 боеприпасов.