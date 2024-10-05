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5 октября, 19:07

В ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки 16 человек получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«16 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии. <…> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Основная часть раненых — 14 человек — пострадали в Горловке. В их числе граждане, получившие повреждения при ударе по автобусу.

Также зафиксированы повреждения шести инфраструктурных объектов, управления образования администрации городского округа, трамвайно-троллейбусного управления, поликлиники и других объектов. В общей сложности за сутки ВСУ совершили 43 вооружённые атаки и выпустили более 110 боеприпасов.

Пожарная часть подверглась атаке украинских дронов в ДНР
Пожарная часть подверглась атаке украинских дронов в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что водитель и пять пассажиров получили ранения при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке. Также вражеский беспилотник попал в административное здание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Оксана Попова
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