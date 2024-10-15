С весьма неожиданным заявлением от финляндских властей выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она признала, что западные государства измотаны поддержкой Украины в её конфликте с РФ, поэтому надеются, что конфликт будет урегулирован в скором времени. Её слова приводит Financial Times.

По словам финляндского дипломата, «страны Запада всё больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта», поскольку поддержка Украины измотала их и опустошила бюджеты государств. По её словам, такие настроения сейчас встречаются всё чаще.

Затем она, вновь переключившись на методичку, призвала усилить помощь Киеву. Валтонен подчеркнула, что разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от ситуации с Украиной.

«Довольно многие хотели бы думать, особенно с учётом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну [конфликт Москвы и Киева]», — заявила Валтонен.