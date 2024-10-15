В Финляндии пожаловались на усталость от Украины, а затем призвали дать ВСУ ещё денег
Глава МИД Финляндии Валтонен: Запад устал от украинского конфликта и хочет мира
С весьма неожиданным заявлением от финляндских властей выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она признала, что западные государства измотаны поддержкой Украины в её конфликте с РФ, поэтому надеются, что конфликт будет урегулирован в скором времени. Её слова приводит Financial Times.
По словам финляндского дипломата, «страны Запада всё больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта», поскольку поддержка Украины измотала их и опустошила бюджеты государств. По её словам, такие настроения сейчас встречаются всё чаще.
Затем она, вновь переключившись на методичку, призвала усилить помощь Киеву. Валтонен подчеркнула, что разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает Запад от ситуации с Украиной.
«Довольно многие хотели бы думать, особенно с учётом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну [конфликт Москвы и Киева]», — заявила Валтонен.
На выделенные Украине деньги, вероятно, можно было бы построить ещё одну Украину с нуля. Ранее в американских СМИ писали, что в 2017 году в ходе беседы президента РФ Владимира Путина с коллегой Дональдом Трампом была затронута тема военной помощи Незалежной. Тогда российский лидер сказал, что Киеву всегда будет мало предоставленных денег. Больше всех в итоге дала Германия, которая недавно, заглянув в опустевшую казну, отказалась от дальнейших поставок тяжёлой военной техники, забыв про все свои обещания в духе «столько, сколько потребуется».
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