«Марионетка пошла против конституции»: Медведев считает, что президента Грузии должны арестовать

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, не признав итоги парламентских выборов, пошла против конституции. За этим обычно следует отстранение и арест, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Марионеточный президент Грузии отказалась признать результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест», — написал Медведев в соцсети Х.

Напомним, вечером 28 октября в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов. Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета, также присутствовала на митинге. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. По словам Зурабишвили, у Грузии якобы пытались «украсть будущее». Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться.