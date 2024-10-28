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28 октября, 17:10

Партия Саакашвили ЕНД отказалась от депутатских мандатов после выборов в Грузии

Партия «Единство — Национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась от парламентских мандатов после выборов. Решение озвучил депутат от этой политической силы Георгий Вашадзе на митинге в Тбилиси.

«Мы не собираемся входить в этот парламент. Не только входить, но и отказываемся от всех парламентских мандатов», — заявил депутат.

Напомним, что победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 57,4% голосов. Эта политсила выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. После поражения лидеры оппозиции заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. Эксперты не исключили попыток организовать «грузинский майдан».

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Полина Никифорова
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