Партия Саакашвили ЕНД отказалась от депутатских мандатов после выборов в Грузии
Партия «Единство — Национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась от парламентских мандатов после выборов. Решение озвучил депутат от этой политической силы Георгий Вашадзе на митинге в Тбилиси.
«Мы не собираемся входить в этот парламент. Не только входить, но и отказываемся от всех парламентских мандатов», — заявил депутат.
Напомним, что победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 57,4% голосов. Эта политсила выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. После поражения лидеры оппозиции заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. Эксперты не исключили попыток организовать «грузинский майдан».
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