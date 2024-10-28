Партия Саакашвили ЕНД отказалась от депутатских мандатов после выборов в Грузии

Партия «Единство — Национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась от парламентских мандатов после выборов. Решение озвучил депутат от этой политической силы Георгий Вашадзе на митинге в Тбилиси.

«Мы не собираемся входить в этот парламент. Не только входить, но и отказываемся от всех парламентских мандатов», — заявил депутат.