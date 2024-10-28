Песков: Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии

Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты во время парламентских выборов в страны.

«Мы видим это невооруженным взглядом. Это декларируется публично, что осуществляется попытка дестабилизации обстановки в республике. Невооружённым глазом видны попытки вмешательства, но не со стороны России», — указал представитель Кремля на брифинге.