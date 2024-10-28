Песков: Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Грузии
Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты во время парламентских выборов в страны.
«Мы видим это невооруженным взглядом. Это декларируется публично, что осуществляется попытка дестабилизации обстановки в республике. Невооружённым глазом видны попытки вмешательства, но не со стороны России», — указал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что страны Европы задействовали огромное количество сил, чтобы оказать влияние на грузинские выборы, при этом даже не скрывая этого. В отличие от Москвы европейцы даже делали публичные заявления.
Напомним, на парламентских выборах выиграла «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. У неё 53,92%. «Коалиция за перемены» набрала 11,04%, а «Единство — Национальное движение» — 9,83%. Оппозиция заявила о непризнании результатов выборов и призвала людей выходить на улицу. В Кремле неоднократно подчёркивали, что Москва не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о «нелегитимности» выборов. Она задала политику вопрос о том, почему грузинское будущее должно быть менее перспективным, чем европейское.
Life.ru