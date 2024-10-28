Спецслужбы предупредили Белый дом о риске насилия и беспорядков на президентских выборах в США
NBC News: Cпецслужбы предупредили о риске насилия на президентских выборах в США
Американские спецслужбы выразили беспокойство по поводу потенциального насилия на предстоящих президентских выборах, связанного с внутренними радикалами, которые придерживаются теорий заговора о массовых фальсификациях, сообщает NBC News.
Совместный отчёт ФБР и Министерства внутренней безопасности (DHS), подготовленный в октябре по запросу организации Property of the People, предупреждает о возможных угрозах от экстремистов. Документ был передан государственным и местным правоохранительным органам для координации действий.
«Насилию нет места в политике, и DHS продолжает сотрудничать с нашими партнерами для оценки и предотвращения возникающих угроз как изнутри, так и извне», — отметила представитель DHS Майра Родригес.
Она добавила, что в США наблюдается «динамично развивающаяся ситуация с повышенной угрозой», и ведомство продолжает информировать правоохранительные органы о возможных рисках в контексте выборов 2024 года.
Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
Kandinsky 3.1 / Life.ru