Спецслужбы предупредили Белый дом о риске насилия и беспорядков на президентских выборах в США

Американские спецслужбы выразили беспокойство по поводу потенциального насилия на предстоящих президентских выборах, связанного с внутренними радикалами, которые придерживаются теорий заговора о массовых фальсификациях, сообщает NBC News.

Совместный отчёт ФБР и Министерства внутренней безопасности (DHS), подготовленный в октябре по запросу организации Property of the People, предупреждает о возможных угрозах от экстремистов. Документ был передан государственным и местным правоохранительным органам для координации действий.

«Насилию нет места в политике, и DHS продолжает сотрудничать с нашими партнерами для оценки и предотвращения возникающих угроз как изнутри, так и извне», — отметила представитель DHS Майра Родригес.